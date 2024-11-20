Таинственный генерал КНДР прилетел в Россию

Северная Корея отправила в Россию таинственного генерал-полковника Ким Ен Бока — одного из десяти высших должностных лиц страны.

В КНДР офицер ведет непубличную деятельность, поэтому про него практически ничего неизвестно. Так, в базе разведданных Сеула указаны только имя и должность генерала, пишет The Wall Street Journal.

Считается, что Ким Ен Бок — заместитель начальника Генштаба сухопутных войск и третье лицо в армии Северной Кореи. Он является командующим северокорейского спецназа, численность которого оценивается в 200 тысяч человек.

Западные аналитики считают, что генерал прилетел в Россию, чтобы получить информацию о ведении боевых действий. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, в Курской области уже находятся около 11 тысяч северокорейских военных.

Южнокорейские разведчики также полагают, что Северная Корея также отправила Москве самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня. Москва и Пхеньян не подтверждали отправку северокорейских военных в Россию.