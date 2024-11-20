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Rutube запустит собственный телеканал

Источник:
Sibnet.ru
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Видеохостинг Rutube запустит собственный телеканал, для этого он получил вещательную лицензию.

Планируется, что вещание Rutube TV начнется 1 декабря. На новом телеканале будут транслировать шоу, игры и конкурсы, фильмы и сериалы, а также новости, пишет газета «Ведомости».

При этом основу сетки канала составит блогерский контент, в частности оригинальные шоу платформы — Muzloft, «Злые языки», «Родное», «Почетный гражданин», «Маленькие герои» и ряд других.

Сервис уже ведет переговоры с операторами платного телевидения, чтобы те включили канал в пакеты услуг. Целевой аудиторией выбраны зрители в возрасте от 25 до 33 лет. Размещать рекламу в эфире пока не планируют.

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