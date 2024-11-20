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Простой тест с наушниками выявит ранние признаки деменции

Источник:
ASA
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Наушники можно использовать для выявления ранних признаков болезни Альцгеймера, метод разработали ученые из Высшей технической школы и Дартмутского университета.

Одним из самых ранних признаков болезни Альцгеймера является замедление непроизвольных движений глаз. Однако для непосредственного обнаружения и анализа этих движений требуется сложное оборудование, которого нет в большинстве больниц.

Исследователи протестировали альтернативный метод выявления болезни с использованием наушников со встроенными микрофонами. Они улавливают колебания барабанной перепонки, которые были вызваны движениями глаз.

Если испытания подтвердят эффективность устройства, медики получат простой и дешевый метод массового обнаружения деменции на ранних стадиях. В перспективе это позволит врачам замедлять развитие болезни.

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