Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал свою готовность к переговорам по Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент действительно неоднократно — а точнее, постоянно — заявляет о том, что он готов к контактам и переговорам», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные им в ответ на публикацию Reuters о возможных контактах по украинской тематике с будущим президентом США Дональдом Трампом.

Президент России многократно подтверждал готовность Москвы к переговорам с Киевом. В то же время такие контакты законодательно запретил киевский режим.

Путин отмечал, что Москва готова политико-дипломатическими средствами достичь целей спецоперации на Украине, а в основу договоренностей могут быть положены соглашения, подготовленные для переговоров в Стамбуле в марте 2022 года.

Принципы будущего договора включали в себя обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное.