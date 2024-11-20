ВСУ нанесли массированный ракетный удар по России

Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар западными ракетами Storm Shadow по Курской области.

ВСУ атаковали населенный пункт Марьино, по которому выпустили 12 ракет, пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В сообщении также опубликованы фотографии с элементами разорвавшихся Storm Shadow.

Ранее президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. 19 ноября Минобороны РФ сообщило, что ВСУ впервые выпустили шесть американских ракет ATACMS по объекту в Брянской области.

Президент Владимир Путин накануне утвердил обновленную ядерную доктрину. Документ предусматривает возможность нанесения ядерного удара в ответ на массированную атаку по российской территории конвенциональным оружием.