Как выбрать вкусный картофель в магазине

Найти вкусный картофель на прилавках магазинов все сложнее — разнообразие сортов растет, при этом внешне зачастую они мало чем отличаются. Считается, что на вкус картофеля сильнее всего влияет количество крахмала в клубнях.

Средние и поздние сорта картофеля всегда вкуснее ранних — чем меньше времени требуется картофелю для созревания, тем ниже в нем содержание крахмала. В результате ранний картофель имеет менее выраженный вкус.

Проще всего картофель в магазине отличить по цвету. Белые сорта картофеля чаще всего содержат самое высокое содержание крахмала. Такая картошка очень хорошо разваривается и отлично подходит для пышного пюре. А вот жарить белую картошку нежелательно. Распространенный сорт — «Луговской».

Желтые сорта картофеля содержат много каротина и умерено развариваются. Крахмала здесь чуть меньше, чем в белых сортах. Они являются универсальными — отлично подходят как для варки, так и для жарки. Наиболее распространенный сорт — «Гала».

Красные сорта картофеля содержат еще меньше крахмала, при этом они не рассыпаются при варке и содержат большое количество антиоксидантов. Такой картофель хорошо подходит для жарки и салатов. Один из наиболее распространенных красных сортов — «Ред Скарлет».

При этом выбирать картошку только по цвету не имеет смысла — в первую очередь нужно оценить условия ее хранения. Картошка не должна быть мягкой или перемороженной, так как в этом случае приготовить из нее вкусное блюдо будет невозможно.