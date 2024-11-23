НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Как выбрать вкусный картофель в магазине

Источник:
Sibnet.ru
248 0

Найти вкусный картофель на прилавках магазинов все сложнее — разнообразие сортов растет, при этом внешне зачастую они мало чем отличаются. Считается, что на вкус картофеля сильнее всего влияет количество крахмала в клубнях.

Средние и поздние сорта картофеля всегда вкуснее ранних — чем меньше времени требуется картофелю для созревания, тем ниже в нем содержание крахмала. В результате ранний картофель имеет менее выраженный вкус.

Проще всего картофель в магазине отличить по цвету. Белые сорта картофеля чаще всего содержат самое высокое содержание крахмала. Такая картошка очень хорошо разваривается и отлично подходит для пышного пюре. А вот жарить белую картошку нежелательно. Распространенный сорт — «Луговской».

Желтые сорта картофеля содержат много каротина и умерено развариваются. Крахмала здесь чуть меньше, чем в белых сортах. Они являются универсальными — отлично подходят как для варки, так и для жарки. Наиболее распространенный сорт — «Гала».

Красные сорта картофеля содержат еще меньше крахмала, при этом они не рассыпаются при варке и содержат большое количество антиоксидантов. Такой картофель хорошо подходит для жарки и салатов. Один из наиболее распространенных красных сортов — «Ред Скарлет».

При этом выбирать картошку только по цвету не имеет смысла — в первую очередь нужно оценить условия ее хранения. Картошка не должна быть мягкой или перемороженной, так как в этом случае приготовить из нее вкусное блюдо будет невозможно.

Еще по теме
Диетолог развеял миф о вреде подсолнечного масла
Врач объяснила, кому вреден соевый соус
Острое: полезное или вредное
Раскрыт простой секрет идеального бутерброда
смотреть все
Жизнь #Еда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по России
Вышла игра S.T.A.L.K.E.R. 2
Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине
Пентагон встревожила новая российская ракета «Орешник»
Обсуждение (0)
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
40
Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине
38
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по России
37
Пентагон встревожила новая российская ракета «Орешник»
33
Орбан призвал серьезно отнестись к словам Путина об «Орешнике»
27
Запад предложил вернуть Украине ядерное оружие