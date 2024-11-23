Конор Макгрегор признан виновным в сексуальном насилии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор по решению Высшего суда Ирландии признан виновным в сексуальном насилии.

Преступление произошло в начале декабря 2018 года. Со слов женщины, спортсмен вступил с ней в сексуальный контакт и применил против нее насилие, использовав удушающий прием. По решению суда Макгрегор заплатит потерпевшей 250 тысяч евро, передает АР.

Отмечается, что на записи с камеры видеонаблюдения девушка при выходе из номера поцеловала спортсмена. Также указывается, что женщина находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Макгрегор все обвинения в свой адрес категорически отрицал.

В активе Макгрегора 22 победы и шесть поражений в ММА. Он был первым бойцом UFC, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях.