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Конор Макгрегор признан виновным в сексуальном насилии

Источник:
Sibnet.ru
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор по решению Высшего суда Ирландии признан виновным в сексуальном насилии.

Преступление произошло в начале декабря 2018 года. Со слов женщины, спортсмен вступил с ней в сексуальный контакт и применил против нее насилие, использовав удушающий прием. По решению суда Макгрегор заплатит потерпевшей 250 тысяч евро, передает АР.

Отмечается, что на записи с камеры видеонаблюдения девушка при выходе из номера поцеловала спортсмена. Также указывается, что женщина находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Макгрегор все обвинения в свой адрес категорически отрицал.

В активе Макгрегора 22 победы и шесть поражений в ММА. Он был первым бойцом UFC, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях.

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number10

Там скорость под 10000 км/ч. Формула кинетической энергии, масса * скорость^2 / 2. Это значит, что при...

mosquito__2010

это как ты своим флудом ?сольются как и ты.

pepelmetal

Если только числом переобуваний

Asd10

А чё это у тебя в Днепре дымится? 🤔