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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Назван срок начала продаж Lada Aura

Источник:
Sibnet.ru
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Продажи Lada Aura стартуют в начале декабря 2024 года, сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

«Вероятно, примем решение о том, что продажи начнутся отдельно по разным регионам России. Первые, конечно, это Москва и Санкт-Петербург. А дальше уже по всей стране, — цитирует Соколова ТАСС.

Старт производства Lada Aura состоялся в октябре 2024 года. Модель построена на базе удлиненной на 25 сантиметров платформы Lada Vesta и позиционируется в качестве бизнес-седана.

Автомобиль снабжен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Рекомендованная стоимость варьируется от 2,5 до 2,8 миллиона рублей в зависимости от комплектации.

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Авто #Автопром #Авторынок
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