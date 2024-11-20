Галактики-монстры нашли в ранней Вселенной

Международная команда астрономов обнаружила три сверхмассивные галактики, сопоставимые по массе с галактикой Млечный Путь. Они существовали уже на самом раннем этапе развития Вселенной — в течение первого миллиарда лет после Большого взрыва.

Обнаружение сразу трех сверхмассивных объектов в ранней Вселенной бросает вызов существующим моделям формирования галактик. Новые данные указывают на то, что формирование звезд шло гораздо быстрее, чем считалось ранее.

Ученые назвали обнаруженные галактики «красными монстрами» из-за специфического цвета на изображениях, говорится в статье, опубликованной журналом Nature. Такой цвет объясняется аномально высоким содержанием пыли.

По оценкам астрономов, звезды в них формировались почти в два раза быстрее, чем происходил данный процесс в более поздние времена. При этом современные модели не в состоянии объяснить, как возможно такое звездообразование на столь ранних этапах развития Вселенной.

Исследователи пояснили, что открытие подобных галактик можно сравнить с обнаружением новорожденного ребенка весом 100 килограммов. Очевидно, что теперь ученым предстоит пересмотреть существующие модели эволюции Вселенной.