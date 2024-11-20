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Совфед одобрил запрет пропаганды чайлдфри

Источник:
Sibnet.ru
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Совфед одобрил закон о запрете в России пропаганды идеологии чайлдфри. Инициативу поддержали 157 сенаторов, против не проголосовал никто.

Пакет из двух законов, принятый Госдумой 12 ноября, запрещает распространение в интернете, СМИ, кино и рекламе информации, пропагандирующей чайлдфри, а также вводит внесудебный порядок ее блокировки.

За нарушение максимальные штрафы для граждан составят до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — до 800 тысяч рублей, для юридических лиц — до 5 миллионов рублей. Также предусмотрено административное приостановление деятельности на 90 дней.

Сайты с такой информацией попадут в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Чтобы выявить нарушителей, владельцы соцсетей должны будут осуществлять мониторинг. На фильм с подобной пропагандой не будет выдано прокатное удостоверение.

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