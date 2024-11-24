Когда появился Homo sapiens и как он выглядел

Так выглядели первые Homo sapiens 300 тысяч лет назад

Ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка обнаружили в Марокко в местечке Джебель-Ирхуд останки человека современного вида Homo sapiens, возраст которого составляет 315 тысяч лет.

Эта сенсационная находка произошла в июне 2017 года. До того времени считалось, что Homo sapiens появился в Африке около двухсот тысяч лет назад, после чего этот вид заселил всю планету, вытеснив другие виды людей, в том числе неандертальцев и денисовцев.

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Генетический анализ митохондриальной ДНК современного человека и неандертальцев указывает на то, что они могли разойтись еще раньше — возможно, даже пятьсот тысяч лет назад, так что находка может стать не последней в списке древнейших останков, отметили ученые.

В июне 2024 года облик первого Homo sapiens с помощью современных технологий восстановил бразильский специалист по графике Сисеро Мораес.