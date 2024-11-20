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Во сколько ложиться спать, чтобы худеть

Источник:
Sibnet.ru
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Только одно действие — засыпать до 23.00 — поможет похудеть во сне, сообщили врачи-ведущие программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Соматотропный гормон помогает расщеплять жировые ткани и формировать мышечные, он вырабатывается в определенные часы: с 23.00 до 3.00, рассказала ведущая Елена Малышева.

Сон напрямую влияет на гормональную систему, а значит, и на пищевое поведение, объяснил нутрициолог и психолог Артем Бразговский. По его словам, те, кто оказывается в кровати глубокой ночью и недосыпают, худеют вдвое медленнее остальных.

Ночью человек сжигает примерно 40-55 калорий в час, согласно научной статье медицинской школы Гарварда.

Одно из объяснений набора веса у людей с недостатком сна — влияние гормонов. При недосыпе в организме снижается уровень лептина — это гормон, вызывающий чувство насыщения, — и повышается уровень грелина — гормона, вызывающего чувство голода. Из-за этого человек постоянно голоден, но при этом не может насытиться.

Во сколько просыпаться, чтобы чувствовать себя здоровым

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