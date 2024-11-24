НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия поставила Запад перед экзистенциальной дилеммой

Источник:
Bloomberg
434 2

Россия поставила Запад перед дилеммой — мир на условиях Москвы или ядерная войны, пишет военный обозреватель Bloomberg Алан Кроуфорд.

«Украина воспользовалась недавно предоставленными Западом ракетами большой дальности и нанесла удар по военной базе на российской территории. Москва, предостерегавшая от таких действий, снова пригрозила ядерным ответом на обычные атаки», — отмечает Кроуфорд.

Обозреватель приводит мнение западных экспертов, которые опасаются, что президент Владимир Путин может попытаться убедить западных лидеров, что им придется выбирать между ядерным конфликтом и мирным урегулированием на условиях России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕATACMS: самые опасные ракеты Украины

«Это типично путинский подход — эскалация в преддверии переговоров. Путин рассчитывает, что рано или поздно в течение следующих нескольких месяцев ему удастся сесть и договориться о мире с Трампом», — отметил стратег по вопросам развития в RBC BlueBay Asset Management Тимоти Эш.

Глава МИД России Сергей Лавров попытался успокоить опасения по поводу ядерной эскалации. «Мы строго придерживаемся той позиции, что нужно делать все необходимое для недопущения ядерной войны», — заявил он саммите «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро.

Тема: Военная операция на Украине
Кремль заявил об ответе на «безрассудство» Байдена
Экс-главком ВСУ заявил о неготовности НАТО к войне с Россией
Захарова высмеяла заявление Киева о несуществующем «Орешнике»
Меркель призвала Киев и его союзников к переговорам с Россией
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по России
Вышла игра S.T.A.L.K.E.R. 2
Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине
Пентагон встревожила новая российская ракета «Орешник»
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
41
Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине
38
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по России
37
Пентагон встревожила новая российская ракета «Орешник»
33
Орбан призвал серьезно отнестись к словам Путина об «Орешнике»
29
Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России