Россия поставила Запад перед экзистенциальной дилеммой

Россия поставила Запад перед дилеммой — мир на условиях Москвы или ядерная войны, пишет военный обозреватель Bloomberg Алан Кроуфорд.

«Украина воспользовалась недавно предоставленными Западом ракетами большой дальности и нанесла удар по военной базе на российской территории. Москва, предостерегавшая от таких действий, снова пригрозила ядерным ответом на обычные атаки», — отмечает Кроуфорд.

Обозреватель приводит мнение западных экспертов, которые опасаются, что президент Владимир Путин может попытаться убедить западных лидеров, что им придется выбирать между ядерным конфликтом и мирным урегулированием на условиях России.

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«Это типично путинский подход — эскалация в преддверии переговоров. Путин рассчитывает, что рано или поздно в течение следующих нескольких месяцев ему удастся сесть и договориться о мире с Трампом», — отметил стратег по вопросам развития в RBC BlueBay Asset Management Тимоти Эш.

Глава МИД России Сергей Лавров попытался успокоить опасения по поводу ядерной эскалации. «Мы строго придерживаемся той позиции, что нужно делать все необходимое для недопущения ядерной войны», — заявил он саммите «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро.