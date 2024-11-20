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Рафаэль Надаль официально завершил карьеру

Источник:
Sibnet.ru
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Выдающийся испанский теннисист Рафаэль Надаль официально завершил профессиональную карьеру. Последним матчем «грунтового короля» стал четвертьфинал Кубка Дэвиса.

20 ноября сборная Испании не вышла из четвертьфинала, проиграв команде Нидерландов со счетом 1:2. Надаль уступил Ботику ван де Зандсхюлпу со счетом 4:6, 4:6. Ранее Рафаэль Надаль сообщил в своих соцсетях, что Кубок Дэвиса станет его последним турниром.

Рафаэлю Надалю 38 лет. Главным достижением испанца считается рекордное количество побед на Roland Garros — их у него 14. По количеству титулов, завоеванных на турнирах Большого шлема (22), он уступает лишь Новаку Джоковичу.

По общему числу трофеев в одиночном разряде (92) Надаль замыкает пятерку лучших, которую составляют Джимми Коннорс (109), Роджер Федерер (103), Джокович (99) и Иван Лендл (94), однако он остается лидером Открытой эры по победам на грунтовых кортах (63).

Надаль также восемь раз находился на вершине мирового рейтинга, проведя там в общей сложности 209 недель. Впервые он стал лучшим теннисистом мира 18 августа 2008 года.

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