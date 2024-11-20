Рафаэль Надаль официально завершил карьеру

Выдающийся испанский теннисист Рафаэль Надаль официально завершил профессиональную карьеру. Последним матчем «грунтового короля» стал четвертьфинал Кубка Дэвиса.

20 ноября сборная Испании не вышла из четвертьфинала, проиграв команде Нидерландов со счетом 1:2. Надаль уступил Ботику ван де Зандсхюлпу со счетом 4:6, 4:6. Ранее Рафаэль Надаль сообщил в своих соцсетях, что Кубок Дэвиса станет его последним турниром.

Рафаэлю Надалю 38 лет. Главным достижением испанца считается рекордное количество побед на Roland Garros — их у него 14. По количеству титулов, завоеванных на турнирах Большого шлема (22), он уступает лишь Новаку Джоковичу.

По общему числу трофеев в одиночном разряде (92) Надаль замыкает пятерку лучших, которую составляют Джимми Коннорс (109), Роджер Федерер (103), Джокович (99) и Иван Лендл (94), однако он остается лидером Открытой эры по победам на грунтовых кортах (63).

Надаль также восемь раз находился на вершине мирового рейтинга, проведя там в общей сложности 209 недель. Впервые он стал лучшим теннисистом мира 18 августа 2008 года.