Обнаружены обломки сбитого американским истребителем НЛО

Полиция Канады обнаружила обломки НЛО, сбитого над озером Гурон в феврале 2023 года американским истребителем F-16. Обломки погрузились на дно, а их поиски неоднократно приостанавливались из-за плохой погоды.

Инцидент произошел 12 февраля, истребитель F-16 выпустил две ракеты в НЛО, замеченный над озером Гурон, которое располагается между американским штатом Мичиган и канадской провинцией Онтарио, передает CTV News.

Известно, что парящий над озером объект был восьмиугольной формы, с него свисали несколько тросов. После попадания ракеты он медленно опустился в воду. В поисковой операции принимали участие сотрудники американской береговой охраны и канадской полиции.

Предварительно, сбитый НЛО не угрожал национальной безопасности. Специалисты продолжают его идентификацию. Основная версия — объект представлял собой метеозонд, запущенный радиолокационной станцией Национальной метеорологической службы в Мичигане.