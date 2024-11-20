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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

СМИ узнали, что Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие

Источник:
Express
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Избранный президент США Дональд Трамп может передать Украине ядерное оружие при условии, если она откажется от вступления в НАТО, заявил военный эксперт Николас Драммонд.

«Сделка может быть заключена очень скрытно, и внезапно Украина станет очень сильной. Зеленский может сказать: "У нас есть ядерное оружие, и если вы нападете на нас, мы разбомбим Москву"», — приводит британское издание Express заявление Драммонда.

По словам эксперта, с одной стороны, передать Украине ядерное оружие может быть безрассудно, но с другой, это может «восстановить баланс мира и сил в регионе».

Украина неоднократно шантажировала Запад тем, что создаст ядерное оружие, если ее не возьмут в НАТО.

Ранее британская газета Times опубликовала доклад, подготовленный украинскими исследователями в котором утверждается, что Киев может создать примитивную ядерную бомбу за полгода, если США сократят военную помощь.

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