МВД перечислило обязательные отметки в паспорте

Паспорт гражданина России должен содержать обязательные отметки, напомнило Главное управление по вопросам миграции МВД РФ в своем телеграм-канале.

Обязательными являются данные о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета гражданина России по месту жительства в пределах страны, а также сведения об отношении к воинской обязанности.

По желанию гражданина в документе могут быть указаны сведения о регистрации и расторжении брака, о детях, ранее выданных паспортах и выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина России за пределами страны.

При этом в паспорте допустимо проставление и других необязательных отметок. Это информация о группе крови (ставится соответствующими медицинскими организациями) и об идентификационном номере налогоплательщика (указывается налоговыми органами).

Однако самостоятельное внесение гражданами отметок, записей и сведений в паспорт запрещено, их наличие влечет недействительность документа, предупредило ведомство.