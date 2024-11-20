НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

МВД перечислило обязательные отметки в паспорте

Источник:
Sibnet.ru
89 0

Паспорт гражданина России должен содержать обязательные отметки, напомнило Главное управление по вопросам миграции МВД РФ в своем телеграм-канале.

Обязательными являются данные о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета гражданина России по месту жительства в пределах страны, а также сведения об отношении к воинской обязанности.

По желанию гражданина в документе могут быть указаны сведения о регистрации и расторжении брака, о детях, ранее выданных паспортах и выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина России за пределами страны.

При этом в паспорте допустимо проставление и других необязательных отметок. Это информация о группе крови (ставится соответствующими медицинскими организациями) и об идентификационном номере налогоплательщика (указывается налоговыми органами).

Однако самостоятельное внесение гражданами отметок, записей и сведений в паспорт запрещено, их наличие влечет недействительность документа, предупредило ведомство.

Еще по теме
Путин продлил полномочия ректора МГУ до 90-летнего возраста
Стало известно о повышении штрафов за нарушение ПДД
Россия ограничила экспорт урана в США
Присягу гражданина России предложили приносить с 14 лет
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Канцлер Германии после двухлетнего перерыва позвонил Путину
Байден разрешил Украине бить ракетами вглубь российской территории
Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар
Российская красавица на «Мисс Вселенная — 2024». ФОТО
Обсуждение (0)
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
50
Байден разрешил Украине удары вглубь российской территории
37
Основателю РДК Капустину дали пожизненный срок
27
Мобильные убежища от ядерного взрыва стали производить в России
24
ВСУ с 24 февраля 2022 года потеряли более 900 тыс. человек
23
США пригрозили России за участие сил КНДР в боях против ВСУ