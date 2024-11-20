Эксперт объяснил, надо ли менять антифриз перед зимой

Менять антифриз в зависимости от сезона не нужно, но важно перед зимой провести проверку уровня и состояния охлаждающей жидкости, сообщил Sibnet.ru директор и собственник автосервиса в международной сети FIT SERVICE Максим Патерик.

Автоэксперт объяснил, что зимой появляется риск перемерзания старого или некачественного антифриза. Чем чище и качественнее охлаждающая жидкость, а также ниже температура ее замерзания, тем она лучше охлаждает двигатель автомобиля.

«Антифриз проверяется на замерзание специальным прибором, который называется рефрактометр. Он определяет концентрацию гликоля в растворе и позволяет сделать вывод о температуре замерзания охлаждающей жидкости» — сказал Патерик.

Также производят визуальный осмотр состояния жидкости на наличие различных загрязнении и примесей.

Если состояние антифриза неудовлетворительное, то рекомендуется произвести полную замену жидкости. При сильном загрязнении желательно промыть всю систему охлаждения.

При качественном антифризе увеличивается срок службы всей системы охлаждения, в которую входят: радиатор охлаждения, радиатор печки, помпа, термостат, — а также исправно работает двигатель.

Существуют регламенты по замене антифриза от самих производителей жидкостей и от производителей автомобилей. Чаще всего интервалы замены по этим регламентам не должны превышать 50 тысяч километров пробега. Также можно ориентироваться на периодичность — каждые три года, независимо от пробега.