Нарышкин объяснил, почему Россию победить невозможно

Обновление ядерной доктрины России исключает возможность победы над ее вооруженными силами на поле боя, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Заявление президента России Владимира Путина о внесении изменений в "Основы госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" было встречено Западом настороженно», — сказал Нарышкин в интервью журналу «Национальная оборона».

«Там понимают, что объявленные Путиным корректировки во многом обесценивают усилия США и НАТО по нанесению нашей стране "стратегического поражения", а планируемое расширение перечня оснований применения ядерного оружия фактически исключает возможность победы над Вооруженными силами России на поле боя», — отметил Нарышкин.

Президент России Владимир Путин во вторник утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания.

В документе среди прочего указано, что условием, определяющим возможность применения ядерного оружия, будет считаться массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими российской границы.