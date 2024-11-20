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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Нарышкин объяснил, почему Россию победить невозможно

Источник:
Sibnet.ru
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Обновление ядерной доктрины России исключает возможность победы над ее вооруженными силами на поле боя, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Заявление президента России Владимира Путина о внесении изменений в "Основы госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" было встречено Западом настороженно», — сказал Нарышкин в интервью журналу «Национальная оборона».

«Там понимают, что объявленные Путиным корректировки во многом обесценивают усилия США и НАТО по нанесению нашей стране "стратегического поражения", а планируемое расширение перечня оснований применения ядерного оружия фактически исключает возможность победы над Вооруженными силами России на поле боя», — отметил Нарышкин.

Президент России Владимир Путин во вторник утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания.

В документе среди прочего указано, что условием, определяющим возможность применения ядерного оружия, будет считаться массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими российской границы.

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