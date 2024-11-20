Эксперты спрогнозировали падение цен на квартиры

Цены на квартиры в России могут опуститься на 15% из-за недоступности ипотечных кредитов после повышения ключевой ставки, считает директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Население, которое могло бы вложиться в недвижимость, сейчас понесло деньги в банки под выгодные проценты. Ведь брать ипотеку крайне невыгодно, так как по новым ставкам одна квартира стоит как две», — сказал «Известиям» Остапкович.

Поэтому, по его словам, «падение цен на жилье логично, как и пауза в строительстве нового жилья».

По мнению директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, рекордный уровень ключевой ставки запустит плавное снижение цен как на первичном, так и на вторичном рынке. Выросло количество продавцов, которые готовы делать скидки, и эта тенденция только усиливается, отметил он.

Ситуация на рынке недвижимости начнет меняться, только если власти введут новые ипотечные программы или начнется снижение ключевой ставки ЦБ, отметил Остапкович.