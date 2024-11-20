Путин подарил Северной Корее львов и бурых медведей

Президент России Владимир Путин подарил народу Северной Кореи льва, медведей, яков и других животных, сообщило Минприроды РФ.

Центральный зоопарк Пхеньяна получил африканского льва, двух бурых медведей, двух домашних яков, пять белых какаду, 25 фазанов разных видов, 40 уток-мандаринок — всего более 70 животных из Московского зоопарка.

«Я уверен, что звери и птицы получат достойное содержание. Они не будут болеть и очень быстро освоятся на новом месте», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Московский зоопарк уже передавал зоопарку Пхеньяна птиц. Орланов, беркутов, журавлей и попугаев привезли в столицу КНДР в апреле 2024 года. Сейчас они благополучно экспонируются в зоопарке. Млекопитающие из России привезены в Пхеньян впервые.

Центральный зоопарк Пхеньяна работает с 1959 года. В нем обитают как привычные для Кореи виды животных, так и экзотические: слоны, бегемоты и жирафы.

Глава КНДР Ким Чен Ын во время визита президента России в страну в июне подарил ему двух охотничьих собак редкой породы пхунсан.