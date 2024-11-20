Times узнала количество ракет ATACMS у Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют в распоряжении порядка 50 американских оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщила британская газета Times со ссылкой на источники.

Пентагон не раскрывал данные о количестве ATACMS у Украины, но есть информация, что у украинской армии на данный момент есть всего около 50 ракет, пишет издание.

По информации газеты, у ВСУ имеется достаточное количество пусковых установок для ATACMS — M142 HIMARS и M270 MLRS. А сами ракеты из-за скудных поставок — в дефиците, отметили источники Times.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ATACMS: самые опасные ракеты Украины

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ в ночь на вторник, 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Силы ПВО отразили атаку.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил разрешение от США на применение ATACMS вглубь территории России, и ВСУ будут наносить такие удары.