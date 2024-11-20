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Остался последний день для оплаты налогов через «Госуслуги»

Источник:
Sibnet.ru
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Остался последний день, чтобы оплатить имущественные налоги через «Госуслуги» и не просрочить платеж.

Налоги на имущество, землю, транспорт, а также на доходы физических лиц должны быть оплачены до 1 декабря.

Проведенные через «Госуслуги» налоговые платежи обрабатываются до 10 рабочих дней. Значит, если заплатить сумму завтра, то она может поступить в Федеральную налоговую службу после 1 декабря.

Со 2 декабря по единому налоговому счету (ЕНС) уже образуется задолженность. На нее будут начисляться пени — ежедневно по 1/300 ставки рефинансирования. Она сегодня составляет 21%. С 31 дня просрочки пени рассчитывают, исходя из 1/150 ставки рефинансирования.

Чтобы получать и оплачивать налоговые уведомления на «Госуслугах», следует отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений, подписать сформированное заявление в приложении «Госключ» и дождаться сообщения о принятии согласия.

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