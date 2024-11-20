Захарова показала на видео перелезающую через забор Фон дер Ляйен

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала курьезное видео, на котором глава Еврокомиссии фон дер Ляйен перелезает через забор.

«На улицах Рио увидели Урсулу. Всe-таки нашлась, которая поперек. Закона», — подписала видеоролик Захарова. Очевидиц инцидента на видео называет Фон дер Ляйен «гопником».

Саммит лидеров G20 проходил 18–19 ноября в Рио-де-Жанейро. На него были приглашены 42 страны — все постоянные члены G20, а также другие государства, включая Анголу, Боливию, Египет, ОАЭ, Малайзию и Вьетнам.

Россию на саммите представляет глава МИДа Сергей Лавров.