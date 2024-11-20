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Захарова показала на видео перелезающую через забор Фон дер Ляйен

Источник:
Sibnet.ru
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала курьезное видео, на котором глава Еврокомиссии фон дер Ляйен перелезает через забор.

«На улицах Рио увидели Урсулу. Всe-таки нашлась, которая поперек. Закона», — подписала видеоролик Захарова. Очевидиц инцидента на видео называет Фон дер Ляйен «гопником».


Саммит лидеров G20 проходил 18–19 ноября в Рио-де-Жанейро. На него были приглашены 42 страны — все постоянные члены G20, а также другие государства, включая Анголу, Боливию, Египет, ОАЭ, Малайзию и Вьетнам.

Россию на саммите представляет глава МИДа Сергей Лавров.

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