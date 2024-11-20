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Морозоустойчивую смесь для укрепления дорог разработали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Биополимерную смесь, которая позволит увеличить срок службы российских дорог, разработали в Новосибирске, сообщила пресс-служба министерства науки и инновационной политики региона.

Материал будут применять для укрепления насыпей и откосов дорог от водной и ветровой эрозии. В 2025 году планируют опытно-промышленные испытания технологии в климатических условиях Ямало-Ненецкого автономного округа.

В перспективе эту технологию могут адаптировать для укрепления дорог в Сибирском федеральном округе, чтобы продлить сроки службы дорожного полотна до капитального ремонта.

Полных аналогов созданного химического дорожного состава в стране на данный момент нет. Инновационный материал разработала Передовая инженерная школа НГУ.

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Наука #Наука #Новосибирск #Транспорт и дороги
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