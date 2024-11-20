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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Беспилотники ВСУ атаковали производства майонеза и йогуртов

Источник:
РБК
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Украинские беспилотники атаковали вечером во вторник, 19 ноября производственные площадки компаний ЭФКО и «Виола», производящих майонез, йогурты и сыры.

Две промышленные площадки компании ЭФКО (выпускает майонез, растительные масла, кетчупы и др.), в том числе в Воронежской области, получили повреждения при атаке дронов.

«Характер нанесенных повреждений материальных объектов уточняется. Главное: на текущий момент жертв нет», — сообщили РБК в компании.

Еще одна атака произошла в Белгородской области: там целью беспилотников оказался завод ООО «Виола». «На территорию, прилегающую к заводу ООО «Виола» по производству свежей молочной продукции, попали БПЛА. Здание завода компании, по предварительной оценке, получило незначительные повреждения», — уточнили в компании.

«Эфко» — один из крупных российских производителей масложировой продукции. Viola — производитель молочной продукции, один из самых известных брендов — плавленный сыр.

Тема: Военная операция на Украине
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