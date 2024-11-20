Беспилотники ВСУ атаковали производства майонеза и йогуртов

Украинские беспилотники атаковали вечером во вторник, 19
ноября производственные площадки компаний ЭФКО и «Виола», производящих майонез,
йогурты и сыры.
Две промышленные площадки компании ЭФКО (выпускает майонез,
растительные масла, кетчупы и др.), в том числе в Воронежской области, получили
повреждения при атаке дронов.
«Характер нанесенных повреждений материальных объектов
уточняется. Главное: на текущий момент жертв нет», — сообщили РБК в компании.
Еще одна атака произошла в Белгородской области: там целью
беспилотников оказался завод ООО «Виола». «На территорию, прилегающую к заводу
ООО «Виола» по производству свежей молочной продукции, попали БПЛА. Здание
завода компании, по предварительной оценке, получило незначительные
повреждения», — уточнили в компании.
«Эфко» — один из крупных российских производителей
масложировой продукции. Viola — производитель молочной продукции, один из самых
известных брендов — плавленный сыр.