Услуги парикмахеров и косметологов подскочили в цене

Средняя стоимость мужской и женской модельных стрижек в
парикмахерской в октябре 2023 года составляла 756,04 рубля и 554,81 рубля
соответственно, следует из данных Росстата.
К концу октября стоимость мужской и женской модельных
стрижек увеличилась на 76,43 и 65,36 рубля, приводит «Парламентская газета»
данные статистики.
По данным сайта сравнения стоимости услуг, женская стрижка
обойдется от 980 до 2 тысяч рублей. При этом в стоимость посещения отдельной
строкой войдут мытье головы и укладка, которая в зависимости от длины волос
будет стоить не меньше 2 тысяч рублей.
Если требуется дополнительный уход или праздничная прическа,
придется добавить еще примерно по 3 тысячи рублей за услугу.
Индивидуальные мастера услуги оценивают не ниже полутора
тысяч. За мелирование, окрашивание, тонирование волос попросят от 3,5 тысячи
рублей, ламинирование, выпрямление обойдутся не меньше 3 тысяч рублей.
Цены масок для волос, контуринга, химических завивок или
выпрямления начинаются от 2,8-4 тысяч рублей.