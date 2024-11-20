Услуги парикмахеров и косметологов подскочили в цене

Средняя стоимость мужской и женской модельных стрижек в парикмахерской в октябре 2023 года составляла 756,04 рубля и 554,81 рубля соответственно, следует из данных Росстата.

К концу октября стоимость мужской и женской модельных стрижек увеличилась на 76,43 и 65,36 рубля, приводит «Парламентская газета» данные статистики. Средняя стоимость женской стрижки теперь превысила 832 рубля, а мужской — 620.

По данным сайта сравнения стоимости услуг, женская стрижка обойдется от 980 до 2 тысяч рублей. При этом в стоимость посещения отдельной строкой войдут мытье головы и укладка, которая в зависимости от длины волос будет стоить не меньше 2 тысяч рублей.

Если требуется дополнительный уход или праздничная прическа, придется добавить еще примерно по 3 тысячи рублей за услугу.

Индивидуальные мастера услуги оценивают не ниже полутора тысяч. За мелирование, окрашивание, тонирование волос попросят от 3,5 тысячи рублей, ламинирование, выпрямление обойдутся не меньше 3 тысяч рублей.

Цены масок для волос, контуринга, химических завивок или выпрямления начинаются от 2,8-4 тысяч рублей.