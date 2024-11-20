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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Эрдоган указал НАТО на право России защищаться ядерным оружием

Источник:
РИА Новости
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Обновление Россией ядерной доктрины стало ответом на действия НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Я думаю, что эта позиция России — это прежде всего мера, принятая против поведения, направленного против нее самой. <...> Этот шаг России должен быть рассмотрен официальными лицами НАТО», — приводит РИА Новости слова РИА Новости, сказанные им на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро на саммите «Большой двадцатки» (G20).

Президент Турции подчеркнул, что у России есть все силы и средства для защиты от враждебных действий.

Президент России Владимир Путин во вторник утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания.

В документе среди прочего указано, что условием, определяющим возможность применения ядерного оружия, будет считаться массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими российской границы.

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