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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров заявил о новой фазе войны с Западом

Источник:
ТАСС
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Москва расценит пуски управляемых военными экспертами США дальнобойных ракет как новую фазу войны со стороны Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Такие действия будут восприняты как значительное обострение конфликта, приводит ТАСС слова министра, сказанные на пресс-конференции после саммита «Группы двадцати» (G20).

«Воспримем это (пуски дальнобойных ракет) как качественно новую стадию войны Запада против России», — сказал глава МИД России.

Лавров подчеркнул, что удары ВСУ по Брянской области ракетами ATACMS являются сигналом стремления Запада к эскалации конфликта, эта атака была бы невозможна без участия США.

Ранее Минобороны сообщило, что вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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