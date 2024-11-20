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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский пообещал бить по России ракетами ATACMS

Источник:
ТАСС
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы использовать дальнобойные ATACMS по территории России, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный "Нептун" и не один. И теперь у нас есть ATACMS и мы все это будем использовать», — цитирует ТАСС слова Зеленского, сказанные им на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

В Минобороны России ранее сообщили, что ВСУ ударили по территории Брянской области ракетами ATACMS, пять из них сбиты комплексами «Панцирь» и С-400, еще одна повреждена. Ракеты упали на техническую территорию военного объекта, возник пожар, он ликвидирован, «жертв и разрушений нет», отметили в министерстве.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в саммите Группы двадцати (G20), комментируя произошедшее заявил, что нанесенные ВСУ удары по Брянской области ракетами ATACMS служат сигналом, что Запад хочет эскалации.

Такие удары были бы невозможны без участия американцев, подчеркнул министр иностранных дел России.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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