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Windows 11 стала неправильно отображать время

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи Windows 11 массово пожаловались на сломанную функцию отображения времени и даты, наличие проблемы подтвердил сайт Windows Health Dashboard, который отображает актуальные ошибки операционной системы.

Компания Microsoft признала, что у ряда пользователей может быть неисправна функция отображения правильного времени, также они могут остаться без возможности поменять часовой пояс через встроенное приложение «Параметры».

Продвинутые пользователи могут внести необходимые изменения через командную строку. Для этого нужно зажать клавиши Windows и R, ввести команду timedate.cpl и изменить настройки через предложенный интерфейс, пишет издание Neowin.

Владельцы ПК также могут запустить устаревшее приложение «Панель управления» через меню «Пуск» и установить правильное время и необходимый часовой пояс с его помощью.

Тема: Человек и компьютер
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