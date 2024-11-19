Россия пригрозила Киеву ядерным ответом

Новая версия основ госполитики в области ядерного сдерживания дают возможность ядерного ответа в случае использования западных дальнобойных ракет Украиной против России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее как государства», — сказал он в ответ на вопрос, будет ли считаться поводом для ядерного ответа использование Киевом западных неядерных ракет.

Песков напомнил, что агрессия против России с применением обычного оружия со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.

В обновленной доктрине, утвержденной президентом Владимиром Путиным 19 ноября, такой сценарий обозначен как повод для использования Россией ядерного оружия. Однако в документе подчеркивается, что ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета страны.