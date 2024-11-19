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Участникам СВО спишут просроченные кредиты

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о списании просроченных кредитов до 10 миллионов рублей для ряда участников специальной военной операции.

На меру поддержки могут претендовать мобилизованные, призывники, а также военные, заключившие контракт после 1 декабря 2024 года на срок свыше одного года. Действие закона также распространяется на супругов этих категорий военнослужащих.

Документ также вносит изменения в порядок получения кредитных каникул. Сейчас мобилизованный или контрактник может до конца 2024 года может попросить кредитора предоставить кредитные каникулы.

Их срок будет равен сроку мобилизации или контракта, увеличенный на 30 дней. Теперь льготный период увеличат с 30 до 180 дней. Но действие нормы не продлевается, за кредитными каникулами можно обратиться только до конца года.

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Экономика #Деньги
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