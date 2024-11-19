Путин объяснил региональные ограничения майнинга

Введение ограничений на майнинг криптовалюты в ряде регионах России обусловлены дефицитом электроэнергии, сообщил президент Владимир Путин.

Глава государства сказал об этом в ходе встречи с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым, который поблагодарил Путина за принятие закона о запрете майнинга криптовалют в 13 регионах со сложной ситуацией в электроэнергетике, сообщается на сайте Кремля.

Согласно пресс-релизу правительства, запрет планируется ввести в осенне-зимний отопительный период до 2031 года. Ожидается, что майнинг криптовалют в 13 регионах России запретят с 1 декабря.

Для части регионов — в частности, Иркутской области, Бурятии и Забайкалья — запрет будет вводиться только на период зимних пиков с 15 ноября по 15 марта.

Тотальный запрет на майнинг введут в Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии—Алании, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР.