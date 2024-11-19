Набиуллина оценила заморозку вкладов россиян

Идея о заморозке вкладов россиян или выплаты процентов по ним является бессмысленной, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, отвечая на соответствующий вопрос на пленарном заседании Госдумы.

«В профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла», — подчеркнула Набиуллина, отвечая на вопрос одного из депутатов, есть ли риски неисполнения банками своих обязательств перед вкладчиками.

Она напомнила, что проценты по вкладам банки платят за счет процентов по кредитам, а они в настоящее время прибыльные. Таким образом, кредитные учреждения обладают абсолютно надежным источником выплат.

К первой декаде ноября средняя максимальная процентная ставка по кладам в рублях в десяти самых крупных банках России достигла 20,91% годовых. В третьей декаде октября средняя максимальная ставка составляла 20,17%, а во второй — 19,66%.

Первым о том, что российские банки могут пойти на заморозку вкладов россиян, в начале ноября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.