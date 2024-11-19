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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны подтвердило удар ракетами ATACMS по Брянской области

Источник:
Sibnet.ru
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ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по российскому военному объекту в Брянской области. Об этом сообщило Минобороны.

«По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства», — говорится в сообщении Минобороны.

Всего было выпущено шесть ракет. Пять из них были сбиты, одна — повреждена, уточнило ведомство. Это первое применение ракет западного производства по территории России за пределами новых регионов и Крыма.

Части поврежденной ракеты ВСУ упали на техническую территорию военного объекта. Начался пожар, который оперативно потушили. «Жертв и разрушений нет», — говорится в сообщении Минобороны.

17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные США ракеты большой дальности для ударов по территории России. 19 ноября это подтвердил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.

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Оборона #Конфликты #Оружие
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