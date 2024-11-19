Украинские СМИ сообщили о первом ударе ATACMS вглубь России

Украинские СМИ написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах.

«Украина ударила ракетами по РФ после разрешения Байдена! По данным источников "Цензор.НЕТ", сегодня впервые в истории ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS производства США», — написал вы соцсетях главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

Агентство РБК-Украина также сообщило со ссылкой на источники, что ВСУ впервые нанесли удар по российской территории ракетами ATACMS.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президент США Джо Байден снял запрет на применение западного дальнобойного оружия вглубь территории России. Причем разрешение касается только Курской области, говорилось в публикациях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что разрешение наносить удары вглубь России, если оно было принято, означает новый виток напряженности.