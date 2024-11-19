Зеленский призвал силой принудить Россию к миру

Россию к миру необходимо принудить силой, написал Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Мы должны принудить Россию к справедливому миру силой», — заявил украинский политик, оценивая возможность мирных переговоров с Москвой.

Зеленский уточнил, что президент России Владимир Путин якобы хочет продолжения конфликта и не заинтересован в мирном урегулировании ситуации. «Разговоры о мире ему не интересны», — написал он.

Путин ранее неоднократно заявлял о готовности России к мирному урегулированию конфликта на Украине. В частности, подобная позиция была высказана в ходе телефонной беседы с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Российский лидер при этом подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам по Украине на базе реалий и уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле.