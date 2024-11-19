Китайские авто установили новый рекорд продаж в России

Новый рекорд продаж китайских легковых автомобилей зафиксирован в России в октябре 2024 года — 98,2 тысячи штук.

Рекордные объемы продаж зафиксированы у Haval (23,8 тысячи штук), Geely (17,2 тысячи штук), приводит «Автостат» статистику.

Бренд Jetour реализовал 4 тысячи штук, GAC — 2,6 тысячи штук, премиальный Hongqi — 860 штук.

Продажи некоторых моделей в прошлом месяце тоже установили новые рекорды. Объем реализации Haval Jolion составил 11,4 тысячи экземпляров, в общем объеме продаж уступил только Lada Granta.

Также лучших результатов добились Geely Monjaro, Haval F7, Haval H3, Jetour Dashing, GAC GS8 и Haval H9.