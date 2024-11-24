Как восполнить дефицит витамина D зимой

Витамин D поступает в организм с помощью солнечного света, синтезируясь под воздействием ультрафиолетового излучения, но зимой Солнца может быть недостаточно, предупредила врач-терапевт и эндокринолог Екатерина Янг.

«Дефицит витамина D оказывает негативное воздействие на весь организм, поэтому его низкий уровень отражается на самочувствии, вызывая частые простуды, нарушения сна, плохое настроение, изменения веса», — написала Янг в своем телеграм-канале.

По ее словам, восполнить недостаток помогут некоторые продукты. В достаточном количестве витамин D содержится:

рыбе, особенно в скумбрии, макрели, сельди, тунце;

рыбьем жире и печени;

морепродуктах;

яйцах, сливочном масле и сырах.

Врач отметила, что витамин D образуется из холестерина, поэтому к его нехватке могут привести диеты с отказом от жиров. Большое количество сахара в рационе также ухудшает способность организма синтезировать витамин D. «А улучшают магний, Омега-3 и витамин К2», — сказала Янг.