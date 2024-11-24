НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Как восполнить дефицит витамина D зимой

Источник:
Sibnet.ru
152 0

Витамин D поступает в организм с помощью солнечного света, синтезируясь под воздействием ультрафиолетового излучения, но зимой Солнца может быть недостаточно, предупредила врач-терапевт и эндокринолог Екатерина Янг.

«Дефицит витамина D оказывает негативное воздействие на весь организм, поэтому его низкий уровень отражается на самочувствии, вызывая частые простуды, нарушения сна, плохое настроение, изменения веса», — написала Янг в своем телеграм-канале.

По ее словам, восполнить недостаток помогут некоторые продукты. В достаточном количестве витамин D содержится:

  • рыбе, особенно в скумбрии, макрели, сельди, тунце;
  • рыбьем жире и печени;
  • морепродуктах;
  • яйцах, сливочном масле и сырах.

Врач отметила, что витамин D образуется из холестерина, поэтому к его нехватке могут привести диеты с отказом от жиров. Большое количество сахара в рационе также ухудшает способность организма синтезировать витамин D. «А улучшают магний, Омега-3 и витамин К2», — сказала Янг.

Еще по теме
Чем полезна скандинавская ходьба?
Врачи назвали три действия утром для похудения
Как правильно стирать нижнее белье
Во сколько ложиться спать, чтобы худеть
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по России
Вышла игра S.T.A.L.K.E.R. 2
Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине
Пентагон встревожила новая российская ракета «Орешник»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

funkit

Зелю самого в окопы отправить нужно!

number10

Там скорость под 10000 км/ч. Формула кинетической энергии, масса * скорость^2 / 2. Это значит, что при...

mosquito__2010

это как ты своим флудом ?сольются как и ты.

Asd10

А чё это у тебя в Днепре дымится? 🤔