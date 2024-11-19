Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину — Основы госполитики в области ядерного сдерживания, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Госполитика в области ядерного сдерживания «носит оборонительный характер», говорится в доктрине. Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого «является крайней и вынужденной мерой», подчеркивается в документе.

В обновленной доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия:

Россия может применить ядерное оружие в случае агрессии против себя или Белоруссии, создающей критическую угрозу территориальной целостности;

агрессия любого государства из состава военной коалиции против России или ее союзников рассматривается как агрессия этой коалиции в целом;

агрессия против России или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение;

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или союзников оружия массового поражения;

Россия осуществляет ядерное сдерживание против потенциального противника: государств, блоков и союзов, рассматривающих Россию как противника.

«Ядерное сдерживание обеспечивается наличием у Вооруженных сил России сил и средств, способных ядерным оружием нанести неприемлемый ущерб противнику», — отмечается в доктрине.