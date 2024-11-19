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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

ФСБ задержала исполнителей убийства офицера ВМФ в Севастополе

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух россиян, совершивших теракт в отношении офицера ВМФ Валерия Транковского в Севастополе, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержаны двое граждан России, совершивших 13 ноября этого года в Севастополе по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) подрыв автомобиля под управлением начальника штаба — первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота Российской Федерации капитана 1-го ранга Транковского Валерия Николаевича, получившего ранения, несовместимые с жизнью», — сказано в сообщении.

В Следственном комитете России уточнили, что задержанные — двое жителей полуострова: 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты.

Установлено, что женщина по заданию СБУ вела наблюдение за российским офицером. Мужчина собрал самодельное взрывное устройство из компонентов, переданных ему украинскими кураторами, установил под днище автомобиля и дистанционно осуществил его подрыв.

«Теракт был спланирован и организован начальником 5-го управления Департамента контрразведки Службы безопасности Украины полковником Юрием Мурилевым под руководством заместителя председателя Службы безопасности Украины генерал-майора Александра Поклада», — отметили в ЦОС.

Тема: Военная операция на Украине
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