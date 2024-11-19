ВСУ с 24 февраля 2022 года потеряли более 900 тыс. человек

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года составляют около 906,5 тысяч человек убитыми и ранеными.

Число потерь ВСУ в 2024 году уже превысило суммарные потери Киева за два первых года специальной военной операции (СВО), следует из подсчетов ТАСС.

27 февраля 2024 года Сергей Шойгу, на тот момент занимавший должность министра обороны, заявил, что суммарные потери ВСУ с начала спецоперации превысили 444 тысячи человек.

По данным сводок российского военного ведомства, с 27 февраля 2024 года Киев на всех направлениях потерял более 462,5 тысячи человек убитыми и ранеными.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2024 года заявил, что ВСУ потеряли убитыми 31 тысячу человек.