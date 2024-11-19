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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны США пожаловалось на недостаток ракет ATACMS

Источник:
ТАСС
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Пентагон отказался раскрыть информацию о том, сколько тактических баллистических ракет ATACMS передал Украине. Пресс-секретарь военного ведомства США Сабрина Сингх отметила, что у США их число ограниченно.

Соединенные Штаты ранее в пакетах военной помощи «предоставили Украине ATACMS», цитирует ТАСС Сингх.  «По соображениям оперативной безопасности мы не станем указывать это число», — отметила она.

«Они чрезвычайно дорогостоящие, и по этой причине, как вы знаете, их число ограниченно», — подчеркнула Сингх. По ее словам, США при поставках ATACMS Киеву не будут снижать собственную боеготовность.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президент Джо Байден разрешил наносить ракетами ATACMS удары вглубь российской территории. Власти США не подтвердили и не опровергли эту информацию.

«Мне нечего сказать сейчас об этих сообщениях», — заявила Сингх, комментируя указанные публикации в СМИ.

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