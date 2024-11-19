Мобильные убежища от ядерного взрыва стали производить в России

Россия впервые приступила к серийному производству мобильных
убежищ модульного типа «КУБ-М», которые можно использовать для защиты людей от
различных угроз, включая ядерные взрывы, сообщила пресс-служба ВНИИ ГОЧС МЧС
России.
Это событие стало итогом многолетних исследований и усилий
ученых и экспертов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций. В будущем подобные разработки приведут к созданию новых эффективных
систем защиты населения, сказано в сообщении.
В базовую комплектацию «КУБ-М» входят два модуля: помещения
для укрываемых на 54 человека и технический блок. Вместимость убежища можно
увеличить за счет установки дополнительных модулей.
Ключевое преимущество «КУБ-М» — мобильность. При
необходимости его можно перевезти автомобильным или железнодорожным
транспортном на новое место для возведения и подключить к уже имеющимся
инженерным сетям.
Во ВНИИ ГОЧС отметили, что производство, транспортировка и
установка «КУБ-М» более чем в два раза дешевле строительства стационарного
убежища, а срок его изготовления и монтажа не превышает трех месяцев.