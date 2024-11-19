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Мобильные убежища от ядерного взрыва стали производить в России

Источник:
Sibnet.ru
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Мобильное убежище модульного типа «КУБ-М»
Мобильное убежище модульного типа «КУБ-М»
Фото: © ФГБУ ВНИИ ГОЧС

Россия впервые приступила к серийному производству мобильных убежищ модульного типа «КУБ-М», которые можно использовать для защиты людей от различных угроз, включая ядерные взрывы, сообщила пресс-служба ВНИИ ГОЧС МЧС России.

Это событие стало итогом многолетних исследований и усилий ученых и экспертов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В будущем подобные разработки приведут к созданию новых эффективных систем защиты населения, сказано в сообщении.

В базовую комплектацию «КУБ-М» входят два модуля: помещения для укрываемых на 54 человека и технический блок. Вместимость убежища можно увеличить за счет установки дополнительных модулей.

Ключевое преимущество «КУБ-М» — мобильность. При необходимости его можно перевезти автомобильным или железнодорожным транспортном на новое место для возведения и подключить к уже имеющимся инженерным сетям.

Во ВНИИ ГОЧС отметили, что производство, транспортировка и установка «КУБ-М» более чем в два раза дешевле строительства стационарного убежища, а срок его изготовления и монтажа не превышает трех месяцев.

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