Продажи алкоголя в России обновили исторический максимум

Продажи алкоголя в России за 10 месяцев 2024 года достигли
максимального уровня с 2017 года (начало публикации официальной статистики), следует
из данных Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками.
С января по октябрь в России в рознице было продано 184,2 миллиона
дал алкогольной продукции. С 2017 года они выросли на 21%, приводит РБК данные
ведомства.
Рекордные продажи продемонстрировала водка: продано 62,5 миллиона
дал этого напитка. Рекордные продажи также зафиксированы у тихих и игристых
вин. Тихого вина было продано 46,9 миллиона дал. Рост по сравнению с 2017 годом
составил 22,5%.
Продажи игристого за десять месяцев 2024 года выросли до
16,3 миллиона дал. Это на 61% больше, чем за десять месяцев 2017 года.