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Продажи алкоголя в России обновили исторический максимум

Источник:
РБК
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Продажи алкоголя в России за 10 месяцев 2024 года достигли максимального уровня с 2017 года (начало публикации официальной статистики), следует из данных Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками.

С января по октябрь в России в рознице было продано 184,2 миллиона дал алкогольной продукции. С 2017 года они выросли на 21%, приводит РБК данные ведомства.

Рекордные продажи продемонстрировала водка: продано 62,5 миллиона дал этого напитка. Рекордные продажи также зафиксированы у тихих и игристых вин. Тихого вина было продано 46,9 миллиона дал. Рост по сравнению с 2017 годом составил 22,5%.

Продажи игристого за десять месяцев 2024 года выросли до 16,3 миллиона дал. Это на 61% больше, чем за десять месяцев 2017 года.

 

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