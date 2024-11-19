Пентагон не располагает данными об участии сил КНДР боях в России

Минобороны США не располагает данными, свидетельствующими об
участии северокорейских военных в боевых действиях на территории России, признала
представитель Пентагона Сабрина Сингх.
«Мы не получили независимого подтверждения этих сообщений
(...). Я не могу подтвердить это», — приводит «Интерфакс» заявление Сингх.
При этом Сингх сообщила, что «в Курск по-прежнему переезжают
северокорейцы, более 11 тысяч», и «они перебрасываются в Курск не просто так».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее не
стал комментировать заявления американских представителей о том, что на
территории России находятся военные из Северной Кореи.
По его словам, сами эти представители подчеркивают, что не
имеют соответствующих подтверждений.