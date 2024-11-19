Пентагон не располагает данными об участии сил КНДР боях в России

Минобороны США не располагает данными, свидетельствующими об участии северокорейских военных в боевых действиях на территории России, признала представитель Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы не получили независимого подтверждения этих сообщений (...). Я не могу подтвердить это», — приводит «Интерфакс» заявление Сингх.

При этом Сингх сообщила, что «в Курск по-прежнему переезжают северокорейцы, более 11 тысяч», и «они перебрасываются в Курск не просто так».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее не стал комментировать заявления американских представителей о том, что на территории России находятся военные из Северной Кореи.

По его словам, сами эти представители подчеркивают, что не имеют соответствующих подтверждений.