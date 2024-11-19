США не подтвердили и не опровергли разрешение бить вглубь России

Политика Вашингтона по применению Украиной дальнобойных вооружений не изменилась, заявил представитель Госдепа США Мэттью Миллер. США запрещали Киеву наносить удары западным оружием вглубь России.

«Я не буду говорить о каких-либо изменениях политики или подтверждать их», — приводит ТАСС заявление Миллера.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президент США Джо Байден снял запрет на применение западного дальнобойного оружия вглубь территории России. Причем разрешение касается только Курской области, говорилось в публикациях.

Белый дом эту информацию официально не подтвердил и не опроверг. Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что администрация США все же сняла ограничения.

Позиция Европы

Газета Le Figaro сообщила, что Париж и Лондон разрешили удары ракетами Storm Shadow по территории России. Позднее издание удалило эту публикацию. Затем МИД Франции официально опроверг разрешение на удары.

Италия отказалась разрешать Украине использовать ее дальнобойное оружие по России. Глава МИД республики Антонио Таяни указал, что позиция Рима осталась неизменной — оно может быть использовано только на украинской территории.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявил, что Германия придерживается решения не поставлять ВСУ дальнобойные ракеты Taurus. По его словам, это вопрос принципа, с которого Берлин не сойдет.