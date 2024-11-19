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Фадеев объявил о премьере песни от возрожденной группы SEREBRO

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео телеграм-канала группы SEREBRO

Продюсер Максим Фадеев анонсировал премьеру песни от новой группы SEREBRO. Она состоится в конце осени.

Премьерной песней от возрожденной группы SEREBRO станет хит «Song #2». Он выйдет 29 ноября.

«Признаюсь честно, решение возобновить проект далось мне очень нелегко. Но то, что мы сделали, получилось и правда круто. По-новому», — написал Фадеев в телеграм-канале.

Слава предыдущего коллектива началась с песни «Song #1», которую Фадеев написал девушкам для «Евровидения». Неизвестно, «Song #2» — новая версия старого хита, или совершенно новый формат музыки.

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Культгид #Музыка #Шоу-бизнес
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