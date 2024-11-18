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Раскрыты подробности флагманской модели Lada e-Aura. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Флагманский седан Lada e-Aura получил электрическую силовую установку и цифровую приборную панель. Официальные фото новинки опубликовал телеграм-канал правительства РФ.

Машины также имеет черно-красную отделку из натуральной кожи, регулятор управления трансмиссией в форме шайбы, электрический ручник, консоль-подлокотник с сенсорной панелью на заднем ряду, пишет паблик RCI News.

На заднем ряду автомобиля будут расположены раздельные кресла с электрорегулировками, вентиляцией и массажем. Решетку радиатора украсит фирменный шильдик «e», который отсылает к электромотору.

Lada e-Aura станет самой дорогой в линейке — в максимальной версии ее стоимость превысит 3 миллиона рублей. Для сравнения — базовая бензиновая модель будет стоить порядка 2,6 миллиона рублей.

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